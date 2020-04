Carte postale au temps de la pandémie: 16H dans le monde

AFP Video • 15/04/2020 à 18:36

Plus de 120.000 morts, la moitié de la planète confinée : les trois mois écoulés depuis les premiers cas de coronavirus en Chine ont plongé le monde dans une crise sans précédent. L'AFPTV est allée à la rencontre d'habitants de plusieurs villes, à la même heure, 16H00 locales, le même jour - Rome, New York, Sarmine, Lagos, Jérusalem ou encore Pékin - pour recueillir leurs sentiments, leurs craintes et leurs espoirs.