Le producteur Michel Zecler avait été passé à tabac en 2020 par trois policiers dans l'entrée de son studio d'enregistrement à Paris. Les policiers avaient établi un faux procès-verbal l'accusant de violences; or les images de vidéosurveillance avaient invalidé leur version. Les policiers viennent d'être condamnés à de la prison ferme, avec interdiction d'exercer leur métier. Le caractère raciste de ces violences a aussi été reconnu. Interview de Caroline Toby, avocate de Michel Zecler.
Caroline Toby : "sans vidéosurveillance, Michel Zecler aurait été victime d'une erreur judiciaire"
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