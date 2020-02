Carnaval de Rio, c'est parti !

AFP Video • 24/02/2020 à 10:20

Les défilés fastueux du carnaval au sambodrome de Rio ont débuté dimanche soir, avec une forte dose de contestation en plus du strass et des paillettes. Les écoles de Rio vont défiler tour à tour pendant toute la nuit -- sept dimanche puis six lundi -- devant 70.000 spectateurs et des dizaines de millions de téléspectateurs.