Enfin une bonne nouvelle pour les automobilistes ! Les prix des carburants reculent des deux côtés de l’Atlantique. Aux États-Unis, l’essence est repassée sous les 4 dollars le gallon. En France, le gouvernement a puisé dans les stocks stratégiques pour faire baisser le prix du gazole. Mais cette accalmie reste fragile.
Carburants : les prix baissent aux États-Unis et en France, mais pour combien de temps ?
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