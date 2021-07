AFP Video • 17/07/2021 à 10:22

Des stars et invités, dont Sharon Stone, Dylan Penn et Spike Lee, arrivent au célèbre gala de l'amfAR, soirée la plus sélecte en marge du festival de Cannes. L'évènement a lieu chaque année pour récolter des fonds pour la recherche contre le sida au Cap d'Antibes (Alpes-Maritimes).