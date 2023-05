information fournie par AFP Video • 23/05/2023 à 08:31

L'équipe de "The Idol" foule le tapis rouge du 76e festival de Cannes pour présenter en avant-première mondiale deux épisodes de la série, avec la superstar de la musique canadienne The Weeknd et l'actrice Lily-Rose Depp, fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis. IMAGES