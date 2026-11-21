Les services de sauvetage en mer espagnols viennent en aide à une petite embarcation transportant des migrants au large de l'île des Canaries d'El Hierro.
Canaries : les secours espagnols viennent en aide à une embarcation transportant des migrants
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