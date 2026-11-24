Le tribunal arbitral du sport rend aujourd’hui sa décision quant à la finale de la CAN 2025. Le Sénégal l'avait emporté sur le terrain, mais le Maroc avait récupéré la victoire après une réclamation.
CAN 2025 : le TAS rendra sa décision sur la finale ce mardi 24 novembre
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