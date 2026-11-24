Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a décidé mardi "à l'unanimité" le sacre du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025, aux dépens du Maroc qui avait obtenu le titre sur tapis vert.
CAN-2025: le Sénégal récupère son titre, le Maroc déchu
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