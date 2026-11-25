Le Tribunal Arbitral du Sport a rendu sa décision : le Sénégal est officiellement champion d’Afrique 2025. La Fédération marocaine a annoncé contester le verdict, dénonçant des irrégularités dans la procédure.
CAN 2025 : le Sénégal déclaré vainqueur par le TAS, le Maroc conteste
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