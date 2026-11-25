A la une de la presse, ce mercredi 25 novembre, les réactions au verdict, hier, du Tribunal arbitral du sport, qui confirme la victoire du Sénégal sur le Maroc en finale de la CAN 2025. Le bilan des pertes russes au Mali, où Moscou soutient la junte au pouvoir. L’internationalisation du conflit ukrainien. Et la 75ème édition du concours de Miss Univers, en cette Journée internationale contre les violences faites aux femmes.
CAN 2025: à la fin, les Lions de la Teranga terrassent ceux de l'Atlas
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