information fournie par France 24 • 11/02/2024 à 00:18

La grande finale de la 34e édition de la CAN s’annonce comme un match d’anthologie avec deux face-à-face en perspective : celui, collectif, entre les équipes du Nigéria et de la Côte d’Ivoire, et un duel entre les champions Osimhen et Haller.