information fournie par France 24 • 07/02/2024 à 23:41

Poussé à une séance de tirs au but, le Nigeria a dû batailler ferme mercredi en demi-finale de la CAN 2024 face à l'Afrique du Sud dans un match longtemps resté indécis et au scénario complètement fou. Les Super Eagles tenteront de remporter dimanche leur quatrième trophée continental face à la Côte d'Ivoire.