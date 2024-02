information fournie par France 24 • 04/02/2024 à 01:05

Les deux derniers quarts de finale de la CAN ont rendu leur verdict, samedi, en Côte d'Ivoire. Et les Éléphants ont encore renversé des montagnes : après avoir éliminé le Sénégal en 8es, ils s'offrent le Mali à la toute dernière minute de la prolongation (2-1). Dans l'autre match, l'Afrique du Sud s'est qualifiée en demi-finale en l'emportant face au Cap-Vert (0-0, t.a.b. 2-1) grâce à quatre arrêts de son gardien Williams dans la séance de tirs au but.