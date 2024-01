information fournie par France 24 • 24/01/2024 à 23:24

Le Maroc a battu la Zambie 1 à 0 mercredi et s'est assuré la tête du groupe F de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Une victoire qui qualifie par ricochet la Côte d'Ivoire, repêchée parmi les meilleurs troisièmes de groupe de la CAN 2024.