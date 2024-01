information fournie par France 24 • 16/01/2024 à 23:26

Le Mali réalise une belle opération pour lancer sa CAN avec une victoire convaincante sur l'Afrique du Sud, scellée par des buts de Traoré et Sinayoko. Les Aigles prennent ainsi la première place du groupe E de la CAN 2024 devant la Namibie.