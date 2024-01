information fournie par France 24 • 19/01/2024 à 23:37

La Guinée de Kaba Diawara a battu (1-0) la Gambie au stade de Yamoussoukro. Une victoire qui les laisse deuxième du groupe C avant le match contre le Sénégal et leur permet d'entrevoir les huitièmes de finale de la CAN 2024.