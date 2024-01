information fournie par France 24 • 18/01/2024 à 23:26

Un triplé de son capitaine Emilio Nsué et la Guinée équatoriale peut déjà se voir en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Le Nzalang a largement disposé de la Guinée-Bissau jeudi (4-2) au stade d'Ébimpé et prend la tête du groupe A, avant Côte d'Ivoire - Nigeria. Analyse dans le JT de la CAN de France 24.