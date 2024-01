information fournie par France 24 • 19/01/2024 à 00:51

La deuxième journée de la Coupe d'Afrique a commencé jeudi et a déjà connu son lot de surprises. La Côte d'Ivoire a perdu face au Nigeria, si bien que la première place du groupe A a été récupéré par la Guinée équatoriale, vainqueur de la Guinée-Bissau. Du côté du groupe C, le Ghana et l'Égypte se sont neutralisés dans un match marqué par la blessure de Mohamed Salah.