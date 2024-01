information fournie par France 24 • 18/01/2024 à 23:24

La Côte d'Ivoire a été battue ce jeudi par le Nigeria (1-0) sur un penalty de William Troost-Ekong, un résultat qui place le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), en troisième position dans le groupe A. Décryptage de ce match dans le JT de la CAN de France 24 avec nos experts et notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire.