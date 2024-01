information fournie par France 24 • 23/01/2024 à 20:55

Trois buts marqués après la 85e minute et un supplémentaire refusé... Le final du groupe entre le Cameroun et la Gambie a accouché d'un scénario fou. Cependant, à la fin du match, ce sont bien les Camerounais, vainqueurs 3 à 2, qui se qualifient pour les huitièmes de finale, arrachant même à la Guinée la 2e place du groupe C grâce au nombre de buts inscrits. Les Lions indomptables affronteront le Nigeria en huitièmes.