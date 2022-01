CAN-2022 : Succès du Maroc 1-0 face au Ghana

information fournie par France 24 • 10/01/2022 à 21:53

Dans un match fermé, le Maroc a fini par prendre le meilleur sur le Ghana dans le choc du groupe C (1- 0). Peu convaincants, les Lions de l'Atlas peuvent remercier leur buteur Sofiane Boufal. Le Maroc a vaincu sans convaincre. Dans un match décevant, les Lions de l'Atlas ont fini par l'emporter contre le Ghana dans les derniers instants grâce à un but de Sofiane Boufal. Un premier succès dans cette Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui leur permet de prendre la tête du groupe C.