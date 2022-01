CAN-2022 : Sénégal - Guinée pour une place en 8e de finale

Sadio Mané et le Sénégal affronte vendredi la Guinée de son coéquipier Naby Keita. Un éventuel vainqueur serait qualifié pour les huitièmes de finale. Suivez le match en direct sur France24.com Qui des Lions de la Teranga ou du Syli National va l'emporter dans cette rencontre au sommet du groupe B ? Les deux équipes, vainqueurs de leur premier match peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en cas de victoire. Il faudra également observer le match dans le match entre les deux partenaires à Liverpool, Sadio Mané (Sénégal) et Naby Keita (Guinée) Suivez le match en direct sur France 24 à partir de 14 h (heure de Paris et de Yaoundé).