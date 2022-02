CAN-2022 : Sénégal - Égypte : qui sera sacré champion d'Afrique ?

information fournie par France 24 • 06/02/2022 à 19:22

Qui du Sénégal ou de l'Égypte remportera la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) ? Réponse dimanche au stade d'Olembé avec la confrontation entre les Lions de la Teranga et les Pharaons en finale de la CAN-2022.Tous les matches de la Coupe d'Afrique ont mené à ce moment : une confrontation en finale de la CAN-2022 entre le Sénégal d'Aliou Cissé et l'Égypte de Carlos Queiroz dimanche 6 février au stade d'Olembé, à Yaoundé. Un duel au sommet qui opposera aussi les deux coéquipiers de Liverpool Sadio Mané et Mohamed Salah. Les équipes restent toutes deux sur une finale perdue.