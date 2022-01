CAN 2022 - Mali-Tunisie : le cas Sikazwe, cet arbitre suspendu en 2018 pour suspicion de corruption

information fournie par France 24 • 12/01/2022 à 23:44

Janny Sikazwe arbitre sa cinquième CAN, il a également participé à la Coupe du monde 2018 et arbitré des finales de coupes africaines des clubs. Ce n'est pas la première fois qu'il est au centre d'une polémique. Lors de la CAN-2019, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé avait dénoncé son arbitrage "catastrophique" lors de la défaite en phase de poules contre l'Algérie. Il lui reprochait notamment un pénalty non sifflé.