CAN-2022 : le Sénégal surclasse le Burkina Faso et gagne sa place en finale

information fournie par France 24 • 03/02/2022 à 00:07

Le Sénégal a remporté la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui l'opposait au Burkina Faso. " On avait en face de nous une équipe du Burkina qui nous a causé pas mal de problèmes. Mais on a su garder notre calme et en profiter en se créant pas mal d'occasions et en marquant trois buts. Je pense que ce soir, on méritait de gagner," estime Sadio Mané, auteur du 3e but des Lions de la téranga. (3-1). Ils affronteront soit l'Egypte soit le Cameroun en finale dimanche 6 février.