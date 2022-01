CAN-2022 : Le Sénégal en demi-finale, dominateur face à la Guinée équatoriale (3-1)

information fournie par France 24 • 30/01/2022 à 22:14

Le Sénégal s’est finalement imposé face à la Guinée équatoriale, dimanche, et atteint logiquement les demi-finales de la CAN. Les Lions de la Teranga affronteront mercredi le Burkina Faso. Même s'ils se sont fait (un peu) peur, les Lions de la Teranga ont logiquement validé leur billet pour les demi-finales de la CAN-2022 en s’imposant face à la Guinée équatoriale (3-1). Le Sénégal a enfin montré l’étendue de ses talents dans cette compétition, mais la Guinée équatoriale, sans complexes, a prouvé qu’elle n'était pas là par hasard. Le Nzalang Nacional est parvenu à faire douter son adversaire en égalisant. Mais Kouyaté et Sarr ont finalement fait la différence.