CAN-2022 : Le Maroc peut s'en vouloir après cette élimination face à l'Égypte

information fournie par France 24 • 30/01/2022 à 23:33

Dans un match heurté et marqué par les altercations, l'Égypte a finalement gagné son duel face au Maroc au bout de la prolongation (2-1). Mohamed Salah a été essentiel à la qualification des Pharaons en demi-finales de la CAN-2022. Les Pharaons rejoignent le Cameroun en demi-finale de la CAN-2022. Dans un match haché par les fautes et les protestations, l'Egypte l'a finalement emporté lors de la prolongation face au Maroc de Vahid Halilhodzic (2-1) en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Mohamed Salah a marqué le premier but avant d'offrir le second à Trezeguet.