CAN-2022 : Le Maroc et le Gabon qualifiés (2-2)

information fournie par France 24 • 18/01/2022 à 23:27

Dans une soirée riche en rebondissements, le Maroc a fait match nul face au Gabon (2-2) tandis que les Comores ont arraché la première victoire de leur histoire dans une phase finale de CAN, éliminant au passage le Ghana (3-2), premier parmi les favoris de la compétition à prendre la porte. Premier poids lourd éliminé de la CAN ! Les Black Stars du Ghana se sont inclinées, mardi 18 janvier, face aux Comores, qui signent ici la première victoire de leur histoire dans la compétition (3-2). Dans l'autre match, les leaders du groupe C, le Maroc et le Gabon, se sont neutralisés dans un des meilleurs matches de la Coupe d'Afrique des nations 2022 à ce jour (2-2). Les deux équipes sont qualifiés pour les huitièmes de finale.