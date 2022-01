CAN-2022 : Le Cameroun surclasse l'Éthiopie (4-1) et se qualifie pour les 8emes de finale

information fournie par France 24 • 13/01/2022 à 19:11

Le Cameroun a dominé l'Ethiopie (4-1) jeudi pour s'offrir une deuxième victoire dans la CAN-2022. Un second succès qui lui ouvre les portes des huitièmes de finale. La loi de la nature a été respectée : les Lions indomptables ont croqué les Antilopes. Malgré une première mi-temps où il a été bousculé, le Cameroun a largement battu l'Ethiopie (4-1) jeudi 13 janvier lors de son second match du groupe A de la Coupe d'Afriques des nations (CAN). Une deuxième victoire qui lui offre d'ores et déjà la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Le capitaine Aboubakar et le Lyonnais Karl Toko Ekambi ont inscrit un doublé.