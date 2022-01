CAN-2022 : Le Cameroun s'impose face à de vaillants Comoriens, privés de gardien

information fournie par France 24 • 24/01/2022 à 22:48

Le Cameroun a remporté son huitième de finale malgré la résistance héroïque des Comores (2-1) qui ont disputé ce match sans gardien de métier dans les buts et réduits à 10 quasiment toute la rencontre. Un match de la honte et des Comores héroïques malgré tout. Plus que la qualification du Cameroun pour les quarts de finale de la CAN-2022 après sa victoire face aux Comores (2-1), c'est ce que les fans de football retiendront du match qui s'est déroulé lundi 24 janvier au stade Paul Biya d'Olembé, alors que les Lions indomptables affronteront la Gambie au prochain tour.