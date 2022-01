CAN-2022 : Le Burkina Faso qualifié en quarts de finale au bout du suspense

Le Burkina Faso a finalement validé son billet pour les quarts de finale au terme d'un match fou ! Après avoir ouvert le score, les Étalons ont vu le Gabon revenir au score en toute fin de match. Il a fallu attendre la fin d'un longue séance de tirs au but pour voir le Burkina l'emporter sur le fil. Quel spectacle pour entamer la phase finale de la CAN-2022 ! Le Burkina Faso et le Gabon ont livré un match débridé, avec du jeu et du suspense jusqu'à l'ultime tir au but de Ouedraogo, qui offre la victoire aux Étalons (1-1, 7 t.a.b. à 6). Le Burkina Faso affrontera le vainqueur de Nigeria-Tunisie en quarts.