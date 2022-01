CAN-2022 : La Guinée équatoriale a-t-elle ses chances face au Sénégal ?

information fournie par France 24 • 26/01/2022 à 23:27

A l'issue de la séance de tirs au but, la Guinée équatoriale s'est qualifiée pour les quarts de finale face au Mali. Au terme d'un match peu palpitant, les Aigles sont tombés dans le piège des équatoguinéens. Contre toute attente, la Guinée équatoriale a obtenu son billet pour les quarts de finale en battant le Mali après la séance de tirs au but. Lors du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager.