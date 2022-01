CAN-2022 : L'ombre du Covid-19 plane sur la compétition organisée au Cameroun

information fournie par France 24 • 09/01/2022 à 16:37

Grand pays de football, le Cameroun accueille enfin sa Coupe d'Afrique des nations, à partir du dimanche 9 janvier et jusqu'au 6 février. Après trois ans de retard et de polémiques, la 33e CAN pose enfin ses valises au pays des Lions indomptables après un premier report en 2019, car les installations n'étaient pas prêtes, et un nouveau décalage d'un an, cette fois à cause de la pandémie de Covid-19