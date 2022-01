CAN-2022 Entrée en lice de l'Algérie, grand favori de cette Coupe d'Afrique des nations

Championne en titre, l'Algérie est la principale favorite à sa succession. Le pays a survolé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations et ceux du Mondial-2022 (4 victoires et 2 nuls dans les deux cas). Surtout, l'équipe de Djamel Belmadi reste sur une impressionnante série d'invincibilité de 33 matches sans défaite toutes compétitions confondues, record africain en cours. Et, comme si cela ne suffisait pas, son équipe A' (sans les joueurs européens) vient de remporter la Coupe arabe au Qatar, menée par Youcef Belaïli et Yacine Brahimi, en feu durant le tournoi. Attention cependant, le statut d'ultrafavori peut être lourd à assumer.