CAN-2022 : Comment s'est passé le retour au stade Olembé de Yaoundé ?

information fournie par France 24 • 03/02/2022 à 23:53

L'Égypte a finalement obtenu sa place en finale de la CAN en battant le Cameroun, aux tirs au but (0-0, 3 t.a.b. à 1), jeudi, dans une demi-finale accrochée au stade d'Olembé. Les Pharaons peuvent remercier leur gardien Gabalski, auteur de deux arrêts lors de la séance de tirs au but.

Au bout de la nuit – ou de l'ennui –, l'Égypte a éliminé le Cameroun de sa CAN à domicile en se montrant plus habile lors de la séance de penalties, jeudi 3 février. Les Pharaons affronteront le Sénégal dimanche. Pour les Lions indomptables, le rêve d'un sacre à domicile s'effondre.