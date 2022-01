CAN-2022 : Burkina Faso - Gabon : 15 cartons distribués dont 1 rouge

information fournie par France 24 • 23/01/2022 à 23:27

Le Burkina Faso a finalement validé son billet pour les quarts de finale au terme d'un match fou. Après avoir ouvert le score, les Étalons ont vu le Gabon revenir au score en toute fin de match. Il a fallu attendre la fin d'un longue séance de tirs au but pour voir le Burkina Faso l'emporter sur le fil. Quel spectacle pour entamer la phase finale de la CAN-2022 ! Le Burkina Faso et le Gabon ont livré un match débridé, dimanche 23 janvier à Limbé, avec du jeu et du suspense jusqu'à l'ultime tir au but de Ouedraogo, qui offre la victoire aux Étalons (1-1, 7 t.a.b. à 6). Le Burkina Faso affrontera le vainqueur de Nigeria-Tunisie en quarts.