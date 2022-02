CAN-2022 : Au Sénégal, tout un pays derrière son équipe avant la finale face à l'Égypte

information fournie par France 24 • 06/02/2022 à 16:53

Deux ans et demi après l'échec face à l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique, le Sénégal a une nouvelle chance de remporter le prestigieux trophée continental dimanche face à l'Égypte. Pour le sélectionneur Aliou Cissé, les échecs "appartiennent au passé".

"Je ne crois pas à l'expression 'Jamais deux sans trois'." À la veille de la finale entre l'Égypte et le Sénégal, le sélectionneur des Lions de la Teranga refuse d'envisager que sa troisième finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), dimanche 6 février, se conclue sur une nouvelle défaite, 20 ans après celle perdue en tant que capitaine (2002) et trois ans après celle perdue en Égypte comme entraîneur.