CAN 2021 : la compétition se tiendra de nouveau en hiver

France 24 • 15/01/2020 à 23:05

La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations se jouera de nouveau en hiver dès 2021. C'est le Cameroun qui organisera la compétion et devra s'adapter à ce nouvel agenda. Nous irons à Yaoundé dans ce journal. En Côte d'Ivoire l'élection présidentielle se tiendra dans moins de 10 mois et la tension est palpable, notamment depuis le mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro. L'inquiétude gagne la société civile et les rangs de l'opposition. Enfin Estelle Maussion, journaliste d'investigation, publie une enquête sur la famille de l'ancien président Dos Santos et son clan, devenu tout-puissant.