Cameroun : à Yaoundé, reportage dans la première école de football féminin du pays

information fournie par France 24 • 05/02/2022 à 10:24

Au Cameroun, à l’ombre du football masculin, le football féminin se développe et attire de plus en plus de jeunes filles. Dans le quartier des Rails à Yaoundé, l'ancienne star des Lionnes indomptables Gaëlle Enganamouit a créé la première académie de football féminin du Cameroun. Reportage à "la Rails Football Academy" auprès des jeunes passionnées du ballon rond qui rêvent de devenir footballeuses professionnelles.