AFP Video • 20/12/2020 à 19:23

La gare internationale de St Pancras, où les services Eurostar quittent la capitale britannique pour l'Europe continentale, est calme après les annonces d'interdiction de voyager entre la Belgique et le Royaume-Uni, et après la fin des services à destination et en provenance des Pays-Bas. En général, le service était extrêmement chargé le week-end précédant Noël.