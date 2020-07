AFP Video • 12/07/2020 à 19:45

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et son homologue britannique Priti Patel signent à Calais une convention pour coordonner la lutte contre les passeurs. Ils se rendent ensuite sur un point de contrôle CRS aux abords de la rocade portuaire. "Nous avons encore besoin davantage de moyens, tant pour le matériel ou pour des hommes, et nous allons rediscuter de ce tout cela avant le 1er août", déclare le ministre de l'Intérieur français à l'issue de la visite. COMPLETE VIDI1V2107_FR et VIDI1V21W8_FR