information fournie par AFP Video • 20/12/2021 à 19:20

Un an après la disparition de Delphine Jubillar, dont le mari est soupçonné de l'avoir tuée, la colère et l'émotion sont palpables à la marche blanche à Cagnac-les-Mines dans le Tarn à laquelle ont participé dimanche près de 300 proches et anonymes.