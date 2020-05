Cafetiers et restaurateurs manifestent contre le "flou artistique" sur leur réouverture

AFP Video • 28/05/2020 à 01:50

Toques, vestes et plateaux étendus au sol: le café du commerce, à Nantes, participe à l'initiative nationale d'hôteliers et restaurateurs, qui réclament la réouverture de leurs commerces. "Si on nous laisse dans ce flou artistique complet, ça veut dire que la profession va mourir", dénonce le gérant du café.