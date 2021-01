AFP Video • 18/01/2021 à 20:28

"C'est une question de vie pour vous, la vôtre d'abord. Et ensuite, celle des autres," explique Line Renaud. La comédienne et chanteuse est l'une des premières à se faire vacciner à Rueil-Malmaison, près de Paris, alors que la campagne contre le Covid-19 s'est élargie ce lundi à tous les plus de 75 ans.