Avec d'infinies précautions, Marion Vallée Carecchio dénoue la ficelle retenant le papier bleu patiné par le temps. Il recèle un nouveau "trésor" livré à l'Association pour l'autobiographie : des dizaines de lettres datant de plus d'un siècle. 4.600 journaux intimes d'inconnus sont soigneusement archivés dans ce lieu unique en France.
"C'est un trésor": dans l'Ain, une association archive des milliers de journaux intimes
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