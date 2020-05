"C'est ça la douleur": A Minneapolis, des manifestants font face à des policiers

AFP Video • 30/05/2020 à 01:44

Des manifestants se rassemblent devant des policiers de l'Etat du Minnesota bloquant l'accès à une route et à un supermarché Target qui a été pillé et vandalisé dans la nuit. "J'ai besoin que vous me regardiez dans les yeux et que vous sentiez ma présence, c'est ça la douleur, c'est ça la souffrance", déclare la manifestante Naeema Jakes.