information fournie par Ecorama • 26/11/2026 à 14:00

Le géant chinois BYD a choisi la France pour implanter sa deuxième usine européenne avec le projet de reprise et d’extension du site industriel d’Hambach, en Moselle. Cette décision marque une nouvelle étape dans l’offensive des constructeurs chinois en Europe, alors que les droits de douane sur les véhicules électriques importés poussent les groupes asiatiques à localiser leur production sur le continent. Entre création d’emplois, investissements industriels et intensification de la concurrence pour Renault et Stellantis, l’arrivée de BYD soulève autant d’espoirs que d’interrogations pour la filière automobile française. L'analyse de Franck Dedieu, rédacteur en chef Économie à Marianne, Ecorama du 26 novembre présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.