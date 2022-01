Burkina: "rien de précis concernant le président", annonce la télévision nationale

information fournie par AFP Video • 24/01/2022 à 16:13

IMAGES Une présentatrice de journal télévisé burkinabè déclare ne pas avoir d'informations "précises" concernant le président Roch Marc Christian Kabore, arrêté et détenu dans une caserne de Ouagadougou au lendemain de mutineries dans des camps militaires. Le Burkina Faso est gangréné par les violences jihadistes qui ont fait plus de 2.000 morts en six ans et forcé plus de 1,5 million de personnes à fuir leur foyer.