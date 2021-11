information fournie par AFP Video • 21/11/2021 à 17:04

IMAGES Anastas Guerdjikov, recteur de l'université de Sofia et candidat à l'élection présidentielle en Bulgarie, vote au second tour. Les Bulgares devraient sauf surprise renouveler leur confiance à leur président, Roumen Radev, devenu une figure clé du mouvement anti-corruption dans ce pays le plus pauvre de l'Union européenne.